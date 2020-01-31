البرتغالي ترينكاو يلتحق ببرشلونة رسميا

2020/01/31 | 18:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حسم نادي برشلونة الإسباني، التكهنات بشأن الوافد الجديد لتعويض لويس سواريز المصاب، بالاعلان رسميا، عن التعاقد مع فرانسيسكو ترينكاو من سبورتينغ براغا البرتغالي.ونشر برشلونة تغريدة على حسابه في موقع ”تويتر“،جاء فيها ”نادي برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع سبورتينغ براغا بشأن ضم اللاعب فرانسيسكو ترينكاو الصيف القادم“.وأضاف، ”قيمة الصفقة تبلغ 31 مليون يورو […]

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