2020/01/31 | 18:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ نينوى يؤكد الاتفاق مع الجانب التركي لاعادة اعمار مطار الموصل منتصف الشهر المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/31 | 18:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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