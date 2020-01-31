دولة القانون :الكتل السياسية لم تتفق على مرشح رئاسة الحكومة

2020/01/31 | 18:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريح صحفي المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون: في الوقت الذي ننفي فيه نفيا قاطعا الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن اعتراض السيد نوري المالكي لاتفاق الكتل السياسية حول احد […]

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