العتبةُ العبّاسية المقدّسة تشرع بإعادة تأهيل دار المسنّين في كربلاء

2020/01/31 | 18:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة ضمن سلسلة مشاريعها الإنسانيّة والخدميّة التي تقدّمها العتبةُ العبّاسية المقدّسة لعددٍ من القطّاعات في محافظة كربلاء وخارجها، شرعت ملاكاتُ قسم الصيانة الهندسيّة التابعة لها بإعادة تأهيل مفاصل مهمّة من دار المسنّين في محافظة كربلاء المقدّسة، التي تُعاني من الإهمال ممّا أثّر سلباً على نزلائها.رئيسُ قسم الصيانة الهندسيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة […]

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