الصدر يدعو لاعتصامات قرب المنطقة الخضراء.. ومقرب منه: اذهبوا للتحرير الآن

2020/01/31 | 18:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى التحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء بالتنسيق مع القوات الأمنية، فيما لفت إلى خطوات تصعيدية أخرى.

الصدر: من المصلحة أن نجدد الثورة الإصلاحية السلمية وذلك من خلال، مظاهرة شعبية سلمية حاشدة في العاصمة لكونها مركزًا للقرار

وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه بتويتر وتابعها "ألترا عراق"، إنه "مرة أخرى قد فشل السياسيون بتشكيل حكومة غير جدلية وما زال بعضهم يماطل في تحقيق مطالب المتظاهرين المحقة بل مطالب الشعب المشروعة، وهي، محاكمة الفاسدين بقضاء نزيه، ومفوضية انتخابات مستقلة، وإقرار قانون الانتخابات المنشود، وتشكيل حكومة غير جدلية وغير تبعية بوزراء مستقلين لا حزبيين ولا طائفيين ولا فئويين ولا ميليشاويين، واستقلال العراق وسيادته، وانتخابات نزيهة مبكرة خلال الأشهر المقبلة".

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أضاف الصدر أن "من المصلحة أن نجدد الثورة الإصلاحية السلمية وذلك من خلال، مظاهرة شعبية سلمية حاشدة في العاصمة لكونها مركزًا للقرار، للضغط على الساسة بتشكيل الحكومة وفق تطلعات المرجعية والشعب، والتحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء بالتنسيق مع القوات الأمنية الوطنية البطلة"، مؤكدًا "لنا خطوات شعبية تصعيدية أخرى".

وتابع: "يا أحبتي ممن ستلبون هذا النداء الوطني المبارك، عليكم بالانضباط والسلمية وعدم قطع الطرق، وغلق المؤسسات التعليمية والخدمية كما عهدتكم من ذي قبل فنحن وإياكم دعاة الإصلاح"، لافتًا إلى أنه "كل من في ساحات الاحتجاجات حاليًا هم اخوتكم فلا تتفرقوا على الاطلاق لا بهتاف ولا بقول ولا فعل، ولا أرضى بل وأمنع من ذكري بل اذكروا الوطن وقولوا: الشعب يريد إنقاذ الوطن".

في السياق، وجهت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من زعيم التيار الصدري، أنصار التيار إلى التوجه إلى ساحة التحرير.

وفي معرض رده على سؤال وجه له بخصوص، موعد التوجه الى ساحات الاحتجاج وساحة التحرير، قال صالح محمد العراقي "شدوا الرحال..



الآن الآن وليس غدًا".

وفي الأثناء، اعتبر النائب عن تحالف سائرون، صباح الساعدي، أن دعوة الصدر إلى الاعتصام أمام المنطقة الخضراء، تمثل صفحة جديدة من صفحات "الثورة".

وجهت صفحة صالح محمد العراقي، المقربة من زعيم التيار الصدري، أنصار التيار إلى التوجه إلى ساحة التحرير فورًا

قال الساعدي في تغريدة عبر "تويتر" وتابعها "ألترا عراق"، "ها هي الثورة الإصلاحية السلمية، تبدأ صفحة جديدة من صفحات إصلاحها وتجديدها، ها هم الثوار، السلميون يجددون العهد مع الإصلاح وراعيه، ها هم ثوار (إنقاذ الوطن) تتكاتف جهودهم وتختلط دماؤهم الزكية لإنقاذ العراق".

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مقتدى الصدر..



الرابح الأكبر من تظاهرات العراق

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