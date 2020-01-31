رونالدو أفضل لاعبي

2020/01/31 | 18:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن الموقع الرسمي للدوري الإيطالي "الكالتشيو" اليوم الجمعة، حصول البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على جائزة أفضل لاعبي الدوري عن شهر كانون الثاني الجاري.وسيتسلم رونالدو الجائزة يوم الأحد المقبل، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام فيورنتينا، والمقرر إقامتها بملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من "الكالتشيو".وتألق رونالدو بشكل لافت في الدوري الايطالي على مدار الشهر الجاري، بعدما شارك في 4 مباريات سجل خلالها 7 أهداف.ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب "الكالتشيو" برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه إنتر ميلان الوصيف.

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