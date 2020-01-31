اصابة عدد من المتظاهرين برصاص القوات الأمنية في ساحة الوثبة

2020/01/31 | 18:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتجددت المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط بغداد، مساء اليوم الجمعة، حيث استخدمت القوات الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ما اسفر عن اصابة عدد من المتظاهرين.وأفاد مراسل "كلكامش برس" بسقوط جرحى في صفوف المتظاهرين نتيجة إطلاق الرصاص الحي في ساحة الوثبة القريبة من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.وأضاف، أن القوات الأمنية اقتحمت الوثبة، وسط توتر بالقرب من جسر السنك.يذكر ان المرجعية الدينية في النجف اعلنت اليوم الجمعة رفضها فض الاعتصامات بالقوة، ودانت العنف الحكومي ضد المتظاهرين.

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