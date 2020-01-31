الخالصي: احياء مشروع الاقاليم والفتنة الطائفية محاولة فاشلة تهدف لبقاء القوات الاجنبية

2020/01/31 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذر المرجع الديني جواد الخالصي من محاولة اعادة الفتنة الطائفية في بعض المناسبات الدينية بأساليب مختلفة لإعادة الصراع من جديد، مؤكداً انها لن تجدي نفعاً، فالشعب العراقي قد وعى جيداً خطورة هذه الأمور وان لا فائدة منها.وبين الخالصي في خطبة الجمعة بمدينة الكاظمية اليوم عن سبل معالجة الازمة الداخلية في العراق، ان استخدام […]

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