علاوي : لن ننسى فلسطين

2020/01/31 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي منذ فترة طويلة يدور الحديث حول قضية فلسطين الحبيبة ومآلاتها، حتى تفاجأنا بإعلان الرئيس الامريكي ما يسمى “صفقة القرن”.واضاف علاوي في بيان عن مكتبه،اليوم الجمعة، لئن كانت بنود هذه الصفقة غير واضحة المعالم بشكل كامل، الا اننا رغم ذلك نؤكد وقوفنا التام والكامل مع اهلنا في فلسطين […]

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