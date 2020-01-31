لماذا تأخرت رواتب الموظفين في الديوانية؟..توضيح

2020/01/31 | 18:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين محافظ الديوانية زهير علي الشعلان ان تأخر صرف رواتب موظفي المحافظة العاملين في دوائر فك الارتباط حصل بسبب تأخر البنك المركزي العراقي باشعار المصارف في عدد من المحافظات ومنها […]

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