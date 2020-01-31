الصدر يغرد: يجب التحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء

2020/01/31 | 18:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انه مرة اخرى قد فشل السياسيون بتشكيل حكومة غير جدلية وما زال بعضهم يماطل في تحقيق مطالب المتظاهرين المحقة بل مطالب الشعب المشروعة وهي […]

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