الاتحاد الاوربي يطالب بشاحن واحد لكل هواتف العالم

2020/01/31 | 18:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة، الخميس، على قرار يؤدي إلى إجبار شركات التكنولوجيا على استخدام نوع واحد فقط من الشواحن.ويريد المشرعون في البرلمان الأوروبي إلى توفير شاحن واحد يمكن استخدامه بالهواتف بمختلف العلامات التجارية وأنواع الأجهزة.كما يدعو القرار المسؤولين المعنيين في الاتحاد الأوروبي إلى دراسة الطرق الكفيلة بزيادة عدد الكابلات وأجهزة الشحن المُعاد […]

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