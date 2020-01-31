سقوط جرحى بصفوف المحتجين وسط بغداد

2020/01/31 | 18:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر امني، اليوم الجمعة، عن سقوط جرحى بصفوف المتظاهرين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "الصدامات تجددت عصر اليوم في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد، حيث يتظاهر المحتجون على سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية".

وأشار إلى "سقوط جرحى في صفوف المحتجين نتيجة إطلاق للرصاص الحي من قبل القوات الامنية".

وأدان المرجع الأعلى في العراق علي السيستاني اليوم الجمعة قمع الاعتصامات الاحتجاجية بالقوة.

وقال في خطبة تلاها وكيله عبد المهدي الكربلائي "نؤكد مرة أخرى إدانتنا لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين وما حصل من عمليات الاغتيال والخطف للبعض منهم ورفضنا القاطع لمحاولة فض التجمعات والاعتصامات السلمية باستخدام العنف والقوة، فإنها في الوقت ذاته ترفض ما يقوم به البعض من الاعتداء على القوات الأمنية والأجهزة الحكومية وما يمارس من أعمال التخريب والتهديد ضد بعض المؤسسات التعليمية والخدمية وكل ما يخل بأمن المواطنين ويضّر بمصالحهم".

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