هيومن رايتس ووتش في تقرير مطول تتهم السلطات العراقية “الرسمية” بقتل وحرق خيام المعتصمين.. وتوجه رسالة إلى الامم المتحدة

2020/01/31 | 19:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات العراقية صعّدت بين 25 و27 يناير/كانون الثاني 2020 استخدامها العنف لإخماد الاحتجاجات التي تعم بغداد وجنوب البلاد.أضرمت قوات الأمن النار في خيام المتظاهرين، وأطلقت الذخيرة الحية، واعتقلت متظاهرين في بغداد، والبصرة، والناصرية.لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد حجم الإصابات أو أعداد المحتجزين.[…]

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