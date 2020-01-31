ساعاتٌ وتنتهي المهلة.. هل سيُكلّف “صالح” رئيساً للحكومة دون الرجوع للأحزاب؟

2020/01/31 | 19:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الأمير- الحل العراق لم يتبقى على انتهاء المهلة التي حدّدها #رئيس_الجمهورية العراقية #برهم_صالح للكتل السياسية سوى ساعاتٍ معدودة، كي تُرشّح له شخصية (غير جدليّة) تتناغم وتطلّعات الشارع المحتج لرئاسة […]

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