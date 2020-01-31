صفقة القرن الأمريكية يمكن أن تقود إلى حرب؟

2020/01/31 | 19:04 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صفقة القرن تستبعد تماما مصلحة الفلسطينيين من المعادلة وتزيد القهر الدائم للفلسطينيين..



ومنظمة الصحة العالمية تدعو العالم للتحرك لمواجهة فيروس كورونا..



وبينما ينشغل العراقيون بالتظاهرات، تقوم أحزاب السلطة بعقد المزيد من الصفقات المشبوهة.

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