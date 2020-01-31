2020/01/31 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلن السفير الإيراني في بريطانيا، بعيدي نجاد، اليوم الجمعة، إن لندن لديها رغبة في تعزيز العلاقات ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السفير الإيراني في لندن يوجه طلبا لبريطانيا بعد "البريكست") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السفير الإيراني في لندن يوجه طلبا لبريطانيا بعد "البريكست") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).