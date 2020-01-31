2020/01/31 | 19:07 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبة دكتوراه في الصين: الجالية العراقية في اووهان سليمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/31 | 19:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبة دكتوراه في الصين: الجالية العراقية في اووهان سليمة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالبة دكتوراه في الصين: الجالية العراقية في اووهان سليمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).