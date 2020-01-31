تكليف صدام المالكي بمنصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات

2020/01/31 | 19:08 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، ، بتكليف اللواء الركن عامر صدام المالكي بمنصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.وقال المصدر إن “الداخلية قررت تكليف اللواء الركن عامر صدام المالكي بمنصب وكيل الوزارة […]

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