موسكو تعلن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا وتلغي جميع الرحلات الجوية مع الصين

2020/01/31 | 19:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة الروسية، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا في تصريح، ان الحالتين المسجلتين هي لمواطنين صينيين موجودان على الأراضي الروسية، أحدهما في إقليم زاباليكا في سيبيريا، والآخر في قطاع تيومني بالأورال، فيما قررت الحكومة الغاء جميع الرحلات الجوية مع الجانب الصيني، كإجراء وقائي لمواجهة انتشار الفيروس.

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