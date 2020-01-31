2020/01/31 | 19:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديأى رئيس حزب الحل، جمال الكربولي، مساء اليوم الجمعة، ان سيطرة الاحزاب على الحكم في البلاد "احتلال مقنع"، مؤكدا ان التحرير يبدأ من ساحة التحرير.وغرد الكربولي على حسابه في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلاً "الان حصحص الحق المشكلة ليست بين شعب وحكومة بل بين شعب وبين احتلال مُقنع احتلال حول مدن العراق الى ساحة حرب، حرب بين سلاح مأجور وبين حامل علم هصور".واضاف ان "شباب العراق مصرون على تحرير العراق..تحرير يبدأ من ساحة التحرير ولن يتوقف حتى يزيح جميع الاحزاب عن المشهد السياسي".

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