اعتقال امرأة سويدية في العراق

2020/01/31 | 19:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكدت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الجمعة، صحة المعلومات، التي نشرتها صحيفة "إكسبرسن" السويدية، عن اعتقال السلطات العراقية، لامرأة سويدية تبلغ من العمر 40 عامًا في العراق.ووفقا للصحيفة، فقد تم القبض على المرأة بعد أن دخلت العراق، دون تأشيرة .وأشارت الخارجية إلى أنه تم القبض على المرأة وهي من سكان سفيلاند، يوم الثلاثاء الماضي، وإن ذلك قد يكون حصل على أحد الحواجز الأمنية شمال العراق، بعد أن تبين أنها ليست لديها التأشيرة المطلوبة لوجودها في البلاد.ونوهت الخارجية، إلى أن سفارتها في بغداد تقوم بالتحقق من هذه القضية.وبحسب "إكسبرسن"، فإن المرأة المعتقلة، سبق وأن زعمت بأنها مصورة مستقلة وصحفية.

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