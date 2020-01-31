محافظ نينوى ينفي عرض مدينة الموصل القديمة للاستثمار ويؤكد على أهمية إرثها الحضاري

2020/01/31 | 19:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: نفى محافظ نينوى نجم الجبوري وجود فكرة لاستثمار المناطق التراثية بالموصل القديمة.وقال الجبوري في تصريح صحافي ان “لا صحة اطلاقا لفكرة انشاء مشاريع استثمارية وترفيهية في مدينة الموصل القديمة”.واكد اهمية عدم المساس باي ارث حضاري بالمدينة القديمة.… Readmore

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