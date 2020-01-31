ترامب يتعهد بوقف ترحيل المسيحيين العراقيين من امريكا

2020/01/31 | 19:14 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ببذل كل جهد ممكن لحماية المسيحيين العراقيين من الترحيل من الولايات المتحدة.وقال، الخميس، في تصريحات بمنشأة صناعية بولاية ميشيغان، حيث توجد جالية عراقية كبيرة، إن النائب جون مولينار، وهو جمهوري يمثل إحدى مقاطعات الولاية، أبلغه بحجم التحديات التي تواجهها “الجالية العراقية الرائعة” في ميشغان.وذكر …

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