نائب يتساءل: لماذا لا يكون رئيسي الجمهورية والبرلمان مستقلين على غرار رئيس الوزراء؟

2020/01/31 | 19:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال النائب عن كتلة صادقون، ثامر ذيبان، اليوم الجمعة، لماذا لا يكون رئيس الجمهورية و رئيس البرلمان مستقلين غير متحزبين و من غير مزدوجي الجنسية.وذكر ذبيان في تغريدة تابعتها وكالة “العهد نيوز”، “بعد أن أصبح المطلب جماهيريا ومرجعيا وسياسيا أن يكون منصب الشيعة لرئاسة الوزراء المقبل مستقلا وغير متحزب، فمن الانصاف […]

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