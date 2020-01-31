فيديو : محمد إمام : النجاح متعب جدا وبستعد لفيلم مع شقيقى

2020/01/31 | 19:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ يحتفل الفنان المصري محمد إمام ،بعرض فيلمه الجديد “لص بغداد” بالدول العربية ، حيث حضر مؤخرا العرض الخاص لفيلمه السينمائي في الإمارات.وأعرب إمام، فى لقاء له ببرنامج “إم بي سي تريندينج” عن سعادته بنجاح الفيلم فى السينما المصرية ، ورد فعل الجمهور تجاه الفيلم .وقال إمام : “المفروض بعد كل […]

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