الغرف التجارية: الاستجابة للمتظاهرين تنشط الاقتصاد

2020/01/31 | 19:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد اتحاد الغرف التجارية العراقية،ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين من أجل إنهاء الاحتجاجات، لافتاً إلى أن التظاهرات تسببت بشلل اقتصادي كبير في العراق.

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