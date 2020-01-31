فريق طبي يتخذ إجراءات وقائية على العاملين في الشركة الصينية بمعمل الحديد والصلب في كربلاء

2020/01/31 | 19:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: كربلاء ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية المُتخذة من قبل دائرة صحة كربلاء المُقدسة والتي تجري بمتابعة مباشرة من قبل مديرها العام الدكتور صباح الموسوي لمتابعة تنفيذ خطة السيطرة على الأمراض الإنتقالية ومنها فيروس كورونا المستجد بموازاة وجود مبادرات للتثقيف الصحي والتوعوي والإرشادي للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس كشف مدير.وقال مدير إعلام صحة […]

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