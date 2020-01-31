اغويرو مرشح لجائزة الشهر في إنكلترا

2020/01/31 | 19:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع تويتر، أسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البطولة خلال يناير/كانون ثان الجاري.

وشهدت الترشيحات، تواجد سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، وجوردان هندرسون وأليسون بيكر ثنائي ليفربول، وجاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا.

كما شملت قائمة المرشحين، عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد، وأيوزي بيريز مهاجم ليستر وجاك ستيفنز مدافع ساوثهامبتون.

وكان تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي، هو من حصد الجائزة في البريميرليج عن أغسطس/ آب، بينما فاز بها أوباميانج نجم آرسنال، في سبتمبر/أيلول، وحصل عليها فاردي (ليستر) في أكتوبر/تشرين أول.

وتوج بالجائزة، السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول في نوفمبر/تشرين ثان، وزميله ألكسندر أرنولد في ديسمبر/كانون أول.

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