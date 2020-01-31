انشيلوتي يتحدث عن انتقال ريتشارلسون لبرشلونة

2020/01/31 | 19:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أوضح كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، اليوم الجمعة، حقيقة ما تردد عن إمكانية انتقال لاعبه ريتشارليسون إلى برشلونة.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد ذكرت في وقت سابق، أن إيفرتون رفض عرضًا بقيمة 100 مليون يورو من البارسا، لضم النجم البرازيلي، في إطار فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت الشبكة أن برشلونة، يرى أن اللاعب الذي وقع مؤخرًا عقدًا جديدًا، لمدة 5 سنوات مع إيفرتون، يصلح لخلافة لويس سواريز، مهاجم البلوجرانا، الذي سيغيب حتى نهاية الموسم الجاري للإصابة.

لكن المدرب الإيطالي قال إن ريتشارليسون مستمر مع الفريق، نافيا الشائعات التي أحاطت به.

وجاء حسم أنشيلوتي هذا الأمر بشكل قاطع، قبل ساعات فقط من غلق سوق الانتقالات الشتوية، مساء اليوم الجمعة.

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