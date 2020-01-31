2020/01/31 | 19:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يحمل التربية والمالية مسؤولية تاخر صرف رواتب موظفي التربية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/31 | 19:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يحمل التربية والمالية مسؤولية تاخر صرف رواتب موظفي التربية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يحمل التربية والمالية مسؤولية تاخر صرف رواتب موظفي التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).