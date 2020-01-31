إلهام مانع - من أجل حرية رائف بدوي ووليد أبو الخير

2020/01/31 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إلهام_مانع نظم اليوم 31 يناير 2020 نشطاء وناشطات وقفات إحتجاجية في عدد من المدن حول العالم احتجاجا على تدهور الأوضاع الصحية للكاتب السعودي رائف بدوي والمحامي الحقوقي وليد أبوالخير، ونقلهما إلى المستشفى بعد أسابيع من إضرابهما عن الطعام.المدن المشاركة: لندن، برلين، بيرن، مدريد، توبيجين، مونتريال، شيربروك، تروا، ريفير على وسائل التواصل الاجتماعي تم استخدام هاشتاغ: #supportsaudiheroes #FreeRaif#FreeWaleed

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