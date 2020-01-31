شوقية عروق منصور - نعمة تعانق جثة القانون واسراء عانق جثة النسيان

2020/01/31 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شوقية_عروق_منصور وحدنا نعرف أن يد إسرائيل تستطيع أن تُحلق وتطير لتقطف ما تريد من ثمار الخبث أو من ثمار الخداع والشر ، وحدنا نعرف أن وزن إسرائيل في ميزان النفاق العالمي وميزان الغزل الدولي ضخماً وكبيراً ويسجل يومياً أعلى الأرقام وأعلى نسبة في القبلات والاحتضان.وحين نقف أمام مرايا القانون ونزور متاحف القوانين الدولية ونفتح صفحات القضايا الجنائية والأخلاقية، نجد أن هناك الكثير من القوانين التي أصيبت بالسكتة ال......

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