هازارد يغيب رسميا عن ديربي مدريد

2020/01/31 | 19:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيدين هازارد نجم ريال مدريد يغيب رسميا عن مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد في الجولة 22 من الدوري الإسباني

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