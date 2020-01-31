الاستخبارات تعلن الإطاحة بمسؤولي الدعم اللوجستي للخلايا الارهابية في صلاح الدين

2020/01/31 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، القبض على مسؤولي الدعم اللوجستي للخلايا الارهابية في صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن ‎:مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الاول - قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع مكافحة ارهاب المحافظة، القت ‏القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة مطيبيجة بصلاح الدين وهم من المسؤولين عن تقديم الدعم اللوجستي للخلايا الارهابية من ارزاق ووقود وما شاكل ذلك.".

واضاف البيان أن "الارهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، بتكليف اللواء الركن عامر صدام المالكي بمنصب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الداخلية قررت تكليف اللواء الركن عامر صدام المال

بغداد اليوم-كركوك

أصدرت شرطة محافظة كركوك، الجمعة (31 كانون الثاني 2020) توضيحاً بشأن أنباء توقيف قائد شرطة المحافظة، اللواء علي كمال عبد الرزاق.

ونفى العميد افراسياو كامل، المتحدث باسم مديرية شرطة محافظة كركوك، في بيان، "خبر نشر على احد ص

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الجمعة (31 كانون الثاني 2020)، باعتقال 4 اشخاص فتحوا نيران أسلحتهم على منزل رجل دين ناشط، بمنطقة سوق الشيوخ، جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "عائلة الناشط ورجل الدين اياد

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