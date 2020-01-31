نائب عن سائرون يدعو رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء مقبول من ساحات التظاهر

2020/01/31 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

دعا النائب عن تحالف سائرون، برهان المعموري، الجمعة (31 كانون الثاني 2020) رئيس الجمهورية، برهم صالح، لتسمية رئيس وزراء مقبول من ساحات التظاهر.

وقال المعموري، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "دعوة مقتدى الصدر، للتظاهر تأتي من اجل تجديد الثورة الإصلاحية، وإنقاذ الوطن من الخطر المحدق به".

وبين: "فالعراق اليوم يمر بمرحلة مفصلية يتطلب معه اتخاذ موقف شجاع من رئيس الحمهورية، يتمثل باختيار رئيس وزراء يتمتع بقبول ساحات التظاهر".

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم، الى اعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء بالتنسيق مع القوات الامنية الوطنية.

وقال الصدر عبر تغريدة عبر منصة تويتر: "مرة أخرى قد فشل السياسيون بتشكيل حكومة غير جدلية وما زال بعضهم يماطل في تحقيق مطالب المتظاهرين المحقة بل مطالب الشعب المشروعة، وهي، محاكمة الفاسدين بقضاء نزيه، ومفوضية انتخابات مستقلة، وإقرار قانون الانتخابات المنشود، وتشكيل حكومة غير جدلية وغير تبعية بوزراء مستقلين لا حزبيين ولا طائفيين ولا فئويين ولا ميليشياويين، واستقلال العراق وسيادته، وانتخابات نزيهة مبكرة خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف، أن "من المصلحة ان نجدد الثورة الإصلاحية السلمية وذلك من خلال، مظاهرة شعبية سلمية حاشدة في العاصمة لكونها مركزاً للقرار، للضغط على الساسة بتشكيل الحكومة وفق تطلعات المرجعية والشعب، والتحضير لاعتصامات سلمية حاشدة قرب المنطقة الخضراء بالتنسيق مع القوات الأمنية الوطنية البطلة"، مؤكداً: "لنا خطوات شعبية تصعيدية أخرى".

وتابع الصدر: "يا أحبتي ممن ستلبون هذا النداء الوطني المبارك، عليكم بالانضباط والسلمية وعدم قطع الطرق، وغلق المؤسسات التعليمية والخدمية كما عهدتكم من ذي قبل فنحن وإياكم دعاة الإصلاح".وأشار الى أن "كل من في ساحات الاحتجاجات حالياً هم اخوتكم فلا تتفرقوا على الاطلاق لا بهتاف ولا بقول ولا فعل، ولا ارضى بل وامنع من ذكري بل اذكروا الوطن وقولوا: الشعب يريد إنقاذ الوطن".

واختتم تغريدته قائلاً: "حياكم الله جميعاً، واليوم يومكم فهبوا لنصرة عراقكم الذي يمر في اخطر حالاته واياكم ان تقصروا ولا تفعلوا فعلاً ولا تقولوا قولاً الا بما يرضي الله والوطن فنحن نريد إنقاذه لا احراقه".

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