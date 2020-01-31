الصين تعلن أن احتواء فيروس كورونا “مهمة شاقة”

2020/01/31 | 19:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس بلدية مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد، أن عملية احتواء الفيروس ومنع انتشاره في

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