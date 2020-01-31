السوداني: تأخر صرف رواتب موظفيّ التربية تقصير من وزارتهم والمالية

2020/01/31 | 19:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحمّل عضو متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وزارتيّ التربية والمالية مسؤولية تأخر صرف رواتب شهر كانون الثاني ٢٠٢٠ لموظفي وزارة التربية واعضاء الهيئات التعليمية في بغداد وبعض المحافظات.وقال السوداني في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "لا يوجد مسوغٍ منطقي في هذا التأخير وكلنا نعرف أن عماد حياة الموظفين المعيشية هو رواتبهم وكثير منهم التزاماته واجبة الدفع منذ بداية الشهر من نحو استقطاعات القروض ومبالغ الإيجار الشهري وحالات إنسانية أخرى قد تسبب ارباكا في العمل وحياتهم الاجتماعية".وأضاف أن "مسؤولية التأخير تقع على عاتقي كل من وزارة التربية ووزارة المالية إذ انه من واجب وزارة التربية متابعة أمر مهم مثل هذا وكذلك واجب وزارة المالية الإسراع في إنجاز واجباتها تجاه الموظفين".ونبه إلى أن "علاقة الدولة بالموظفين علاقة تكاملية متبادلة المنافع فلا يجوز أن نطلب من الموظف عملا مخلصا في وقت نتهاون فيه عن قوت يومه وأمان حياته".

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