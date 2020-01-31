2020/01/31 | 19:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأ المئات من أبناء الجالية الكوردية "المسيرة الطويلة" في مدينة هامبورغ الألمانيّة والتي ستستمرّ على مدى 3 أيّام، احتجاجاً ضد الهجمات التي تشنّها القوات التركية على المناطق الكوردية في سوريا.

وتجمّع المئات من الكورد أمام مبنى برلمان مقاطعة هامبورغ، في اعتصام وزّعوا فيه المنشورات التي تتضمّن التعريف بالهجمات التي تشنّها القوات التركية على شمال سوريا "روج آفا".

ومن ثمّ بدأ المشاركون مسيرتهم الطويلة باتّجاه ساحة "غانز ماركت" وسط مدينة هامبورع، ليتجمّعوا هناك على شكل وقفة احتجاجيّة ألقيت فيها العديد من الكلمات التي استنكرت سياسات الدولة التركيّة ضد الكورد.

وقال عضو اللجنة التحضيريّة للمسيرة، أمام جومرد إنّ الاعتصام سيكون أمام برلمان هامبورغ، والمسير نحو ساحة غانز ماركت ومن ثمّ الوقفة الاحتجاجيّة هي الخطوة الأولى في المسيرة الطويلة التي تستكمل يوم غد السبت بوقفة مماثلة في ساحة "آلتونا" وبعدها مسيرة باتّجاه سجن "دامتور".

وأشار جومر إلى أنّ أعضاء فريق "سانت باولي" سيقدّمون الدعم للمسيرة الطويلة، التي ستبدأ في الساعة 12 ظهراً من ساحة آلتونا، حيث سينضمّ إليها الكورد المقيمون في كلّ من هامبورغ وكيل وبريمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقفة في المانيا مساندة للكورد ضد تركيا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقفة في المانيا مساندة للكورد ضد تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).