القدس اسلامية مسيحية يهودية.. يوسف زيدان

2020/01/31 | 20:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب يوسف زيدان: نظرًا لما يجري اليوم من أمور، فقد كثر استفهام السائلين عن موقفي من القدس ومايرتبط بها..ولذلك وجب التذكير بما نشرته هنا، قبل عامين، وكان نصُّه : دون تطويل و تفصيل ، فإن موقفي من القدس و ما يتعلق بها من قضايا ، أغلبها مغلوط في أذهان كثير من الناس ، يتلخّص […]

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