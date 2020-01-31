برشلونة يخطف “جوهرة البرتغال” ونسخة كريستيانو رونالدو

2020/01/31 | 20:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، التعاقد مع الموهبة البرتغالية الواعدة فرانسيسكو ترينكاو البالغ 20 عاما مهاجم سبورتينغ براغا البرتغالي، الذي اشتهر بلقب “كريستيانو رونالدو الجديد” في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة.وقال برشلونة في بيان رسمي على موقعه: “توصل برشلونة وبراغا لاتفاق من أجل ضم اللاعب فرانسيسكو ترينكاو، الذي سينضم […]

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