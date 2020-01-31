الاستخبارات العسكرية تطيح بمسؤولي الدعم اللوجستي للخلايا الارهابية في صلاح الدين

2020/01/31 | 20:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: صلاح الدين أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، الجمعة، القبض على مسؤولي الدعم اللوجستي للخلايا الارهابية في صلاح الدين.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز”، إن ‎:مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الاول – قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع مكافحة ارهاب المحافظة، القت ‏القبض على اثنين من الإرهابيين […]

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