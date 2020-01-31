كاتانيتش يبدي انزعاجه من نشر القائمة الاولية للمنتخب في الاعلام

2020/01/31 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

ابدى مدرب منتخب العراق بكرة القدم كاتانيش اليوم الجمعة،(31كانون الثاني 2020)، إنزعاجه من اعلان القائمة الاولية للمنتخب الوطني بهذا الشكل المبكر للاعلام، مشيرا الى ان هناك فترة تقارب الشهرين لخوض المباراة امام هونك كونك في التصفيات الاسيوية المزدوجة،وان هناك كثير من المتغيرات ازائها تبعا للظروف المحيطة بها .

واكد كاتانيش في بيان المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد خلف والذي وصلت نسخة منه لـ (بغداد اليوم)،إن" وضع هذه الاسماء كقائمة اولية لاجل استحصال سمة الدخول بشكل مبكر وهناك متابعة لعديد من اللاعبين الاخرين للوقوف على جاهزيتهم كما ان هناك متابعة للاعبين الذين يقدمون مستويات مشجعة في الدوري العراقي الذي ننتظر انطلاقه قريبا لضمهم للمنتخب".

واضاف" لانعرف لحد الان كيف ستسير الامور خلال الايام المقبلة بشأن تأكيد اقامة هذه المباريات بمكانها في هونك كونك ام تتغير وفق الوضع المربك جراء انتشار فايروس كورونا في هذه المناطق وعليه لابد من وضع خطط بديلة لذلك".

وكان كاتانيتش قد اعلن اليوم الجمعة، القائمة الاولية للمنتخب الوطني قبل لقاء فيتنام الودي ومباراة هونك كونك في التصفيات الاسيوية المزدوجة.

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