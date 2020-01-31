إيران تعلق كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا

2020/01/31 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

علقت إيران، اليوم الجمعة، كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد للحيلولة دون انتقال الفيروس إلى البلاد.

ووفقا لوكالة "إيرنا" للأنباء أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية سيد عباس موسوي، أن المتخصين في طهران والصين يتخذون جميع الإجراءات المقترحة من قبل الوزارة لمعالجة وضع الرعايا الإيرانيين المقيمين في الصين.

وكتب موسوي في تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر: "إن وزارة الخارجية الإيرانية منذ اليوم الأول باتت تعمل على قدم وساق لمعالجة وضع الطلاب الإيرانيين المقيمين في ولاية ووهان، فيما نسقت لتوفير جميع ما يحتاجه هؤلاء الأعزاء، أخذت تتابع جميع الحلول المتوفرة للحفاظ على صحتهم بما في ذلك عودتهم المؤقتة إلى إيران".

وأكد أن "وزير الخارجية محمد جواد ظريف، قدم في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، العديد من المقترحات لمعالجة وضع الإيرانيين المقيمين في الصين ومنع انتقال فيروس كورونا إلى البلاد، بما في ذلك فرض القيود على السفر من وإلى الصين".

وقال: "إن اجراءات وزارة الخارجية المتخذة حتى الآن جاءت طبقا لقرارات مجلس الوزراء."

من جانبه كشف وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن اجلاء 70 مواطنا إيرانيا من ولاية ووهان الصينية ووضعهم تحت الرعاية الصحية الخاصة لمدة أسبوعين خشية الإصابة بفيروس كورونا.

بغداد اليوم- بغداد

اعلن السفير الإيراني في بريطانيا، بعيدي نجاد، اليوم الجمعة، إن لندن لديها رغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران في عهد ما بعد البريكست.

وأضاف نجاد في رسالة نشرها عبر قناته الخاصة على موقع "تليغرام"، أن "هن

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصينية في بيان، اليوم الجمعة، إن روسيا ستبدأ في إجلاء رعايها من الصين، بدءا من غدا السبت 1 فبراير/شباط عبر نقاط التفتيش في مدينة بريموري الصينية، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البيان "سيتم الإجلاء عبر ن

بغداد اليوم - متابعة

أدى تسجيل 6 إصابات بفيروس "كورونا" الجديد في فرنسا، إلى ظهور موجة من التصرفات والتعليقات العنصرية الموجهة ضد الآسيويين.

وتداول مغردون على "تويتر" وسم JeNeSuisPasUnVirus (أنا لست فيروسا) للتنديد بتحرشات وتص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إيران تعلق كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إيران تعلق كل الرحلات الجوية من الصين وإليها بسبب تفشي فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).