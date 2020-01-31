فيديو: ساحة التحرير تقرأ بيانا مهما بشأن إعادة “خطة الطائفية”.. وتحذر!

2020/01/31 | 20:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدر المتظاهرون في ساحة التحرير، بيانا تمت قراءته على منصة المطعم التركي، حذروا فيه من لجوء الاحزاب الى اعادة الترويج بـ”الطائفية”.وجاء في البيان الذي اطلعت عليه الترا عراق مانصه: “بسم رب العراق الواحد ان ثورة الشعب قامت بكل اطياف العراق واديانه ومذاهبه مرة اخرى تسعى الاحزاب الفاسدة للترويج للطائفية المقيتة والتي […]

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