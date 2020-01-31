2020/01/31 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يحمّل التربية والمالية مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/31 | 20:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يحمّل التربية والمالية مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يحمّل التربية والمالية مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).