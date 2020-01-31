دلور ميقري - حديث عن عائشة: مستهل الفصل الرابع

2020/01/31 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 1الحرب، وكانت قد دخلت عامها الثالث، لم تقدر منعَ الحياة في دار زعيم الحي، الآهلة بأفراد الأسرة.في المقابل، كانت الجدّة، السيدة أديبة، تشيخ بسرعة وكأنما هواء الشام أفسدَ أعضاء جسمها.كانت هيَ مَن تردد ذلك، غيرَ مصغية للذين يذكّرونها بأنها من مواليد المدينة، وكانت تقريباً في سنّ العاشرة حينَ ارتحل بها والدها إلى الزبداني.رابعة، صغرى بنتَيّ سارة، أضحت سلوى الجدّة، حتى أنها لا تفارقها في النوم أ......

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