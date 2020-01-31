“ليبيا” تنفي وجود إصابات بفيروس كورونا الجديد

2020/01/31 | 20:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ممدوح سليمان/ نفى مركز طرابلس الطبي “المستشفى الجامعي طرابلس”، ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي

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