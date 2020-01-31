إصابة 14 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة

2020/01/31 | 20:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ممدوح سليمان/ أصيب 14 فلسطينيا, اليوم الجمعة, إثر اطلاق قوات الاحتلال النار على المتظاهرين على حدود قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.

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