الاستخبارات العسكرية: اعتقال مسؤولي الدعم اللوجيستي للخلايا النائمة لداعش بصلاح الدين

2020/01/31 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن اعتقال إرهابيين اثنين يعملان ضمن الخلايا الإرهابية النائمة، في محافظة صلاح الدين.

وأوضحت المديرية في بيان، ان قوة شعبة الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الأول، قيادة عمليات صلاح الدين، تمكن وبالتعاون مع مكافحة إرهاب المحافظة، من القاء القبض على الإرهابيين في منطقة مطيبيجة بصلاح الدين، مبينة ان الإرهابيين يعملان مسؤولين عن تقديم الدعم اللوجستي، من أرزاق ووقود وغيرها للخلايا الإرهابية.

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